Eesti Panga ökonomist Rasmus Kattai ütleb, et sisserände suurendamine on möödapääsmatu.

Millal jõuab kätte aeg, kui Eesti keskmine palk on Euroopa keskmise palgaga samal tasemel?

Meil ei ole nii pikka väljavaadet tehtud. Meie praegune prognoosi horisont on kuni 2019. aastani ja selle perioodi jooksul palk veel järele ei jõua.

Kui madalapalgalised saavad rohkem raha kätte ja suure tõenäosusega suunavad selle tarbimisse, siis millal muutub inflatsioon kahjulikuks?

Inflatsioon muutub kahjulikuks siis, kui see ei ole ennustatav või kui see on väga kiire. Kumbagi Eestis järgmiste aastate kohta öelda ei saa. 2–3% inflatsioonimäär on Eestile täiesti paras, arvestades majanduskasvu tempot järgmistel aastatel ja ülejäänud Euroopaga sissetulekutaseme ühtlustumise kiirust. Pigem ütleksin, et inflatsioon saavutab taseme, mis on Eesti arengu seisukohast sobilikum. See on ennekõike hea uudis, kõrvutades viimase enam kui kahe aastaga, mil hinnatase langes.