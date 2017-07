Ratas: kandideerida võivad kõik, kes pole süüdi mõistetud

Peaminister leiab, et valijate ülikõrge toetuse tõttu võiks Savisaar olla erakonna nimekirjas esikohal.

„Ta on Keskerakonna liige ja kõik liikmed saavad kandideerida. Savisaar on piisavalt panustanud Tallinna arengusse,” põhjendas peaminister Jüri Ratas erakonna pakkumist, et Edgar Savisaar võiks sügisestel valimistel kandideerida Keskerakonna üldnimekirja esinumbrina. Seda hoolimata asjaolust, et Savisaar on kriminaaluurimise all. „Savisaar ei ole Keskerakonna esimees, nii et erakonda ta ei juhi. Meil kehtib süütuse presumptsioon. Kõik, kes ei ole süüdi mõistetud, võivad kandideerida. Pealegi pole Savisaar pakkumisele veel vastanud, tegemist on ettepanekuga,” sõnas Ratas.