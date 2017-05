Ratas kutsub eesistumise ajal EL-i liidrid Tallinnasse digikonverentsile

EL-i riigi- ja valitsusjuhte võõrustatakse üritusel, mis peaks toimuma septembri lõpus või oktoobri alguses.

Peagi algav Eesti EL-i eesistumine ei jää ilma tähtsündmuseta, mis toob Tallinnasse eile ametisse vannutatud uue Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni, Saksamaa valitsusjuhi ja ülejäänud EL-i riigijuhid. Praeguseks on Eesti Päevalehele teadaolevalt kokku lepitud, et Tallinnas korraldatakse EL-i liidrite osalusega uut tüüpi kõrgetasemeline konverents ja Eesti tuntud eriala arvestades on see loomulikult digiteemaline.