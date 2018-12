Ratase edu Kallase ees on hakanud vaikselt vähenema

Maratonvõistluses populaarseima peaministrikandidaadi kohale hakkab saabuma uus etapp. Mäletatavasti alustas Reformierakonna juht Kaja Kallas aasta alguses võistlust tempokalt, võttis kohe liidrikoha ja jättis Keskerakonna esimehe Jüri Ratase kaugele maha. Kevadel ja suve alguses Kallase hoog rauges ja Ratas tegi vahe tasa. Augustis pani Ratas uue käigu sisse ja jättis omakorda Kallase kilomeetrite kaugusele. Võimalik, et Ratase spurt osutus ennatlikuks.

Kaks ja pool kuud enne riigikogu valimisi hoiab järgmise valitsusjuhi soosiku kohta endiselt Ratas. Samal ajal paistab, et Kallas on mõõnast üle saanud ja vähendab vahet Ratasega vaikselt, ent järjepidevalt. Eesti Päevalehe Turu-uuringute AS-ilt tellitud värskest uuringust, milles inimestel paluti nimetada sobivaim peaminister, selgub, et Ratast toetab nüüd 28% ja Kallast 19% valijaid.