Ratastoolis juuratudeng käib Tallinnaga kohut, et panna linn seadust täitma

Juristiks õppiv Tallinna tehnikaülikooli tudeng Sven Kõllamets on alustanud kõigi liikumispuudega inimeste nimel võitlust Tallinna linnaga, et panna linn täitma sotsiaalhoolekande seadust.

Juhtum näitab, et kuigi töövõimereform on täies hoos, ei ole riik ja omavalitsused siiani kokku leppinud, kuidas peaks sotsiaalteenuseid pakkuma, et puudega inimestel oleks võimalik täita reformi uusi nõudeid: käia tööl või töötukassas „aktiivsusnõudeid” täitmas. Suurim omavalitsus Tallinna linn vaidlustab siiani oma kohustuse toetada puuetega inimeste tööl käimist, väites, et seda peaks tegema riik, kes töövõimereformi korraldas.