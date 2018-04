Rattarahvas: Tallinnas sõitmine on mõnusamaks läinud, aga rattateid on juurde vaja

Rattureid on erinevad, samamoodi erinevad ka rattad. Mõnele on tähtis tehnika, teisele disaim. Pildil Donna ratta ketikaitse. Foto: Madis Veltman

Lõpuks kevadiseks pööranud ilmadega on paljud oma kaherattalise sõbra keldrinurgast välja otsinud, raamilt tolmu pühkinud, rattaketi õlitanud, kummid täis pumbanud ja liiklusse sukeldunud. Kes on need inimesed, kes auto või bussi asemel jalgrattaga liigelda eelistavad, ja mis teeb neile rõõmu, mis muret? Räägivad üheksa tallinlast, kes valisid kolmapäeval liiklemiseks just ratta.