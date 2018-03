„Liikluskultuur on teinud sammu tagasi,” tõdesid Eesti Raudtee ohutusosakonna järelevalvegrupi juht Tarvi Viisalu ja turvajuht Marius Kupper. Sel aastal on raudteeülesõidukohtadel juhtunud mitu õnnetust, kus autod on hoiatavaid signaale eirates rongile ette sõitnud – neist rängim veebruaris Kulnas, viimane kolmapäeval Sauel.