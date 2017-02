Saage tuttavaks Eesti kõige kirjuma usueluga majaga: Tallinnas aadressil Rävala 8 tegutseb kaheksa usulist ühendust, muu hulgas nigeerlaste kogudus.

On keskpäev. Rävala 8 hoone viiendal korrusel algab pühapäevakool.

See pole just tavapärane pühapäevakool (milles kujutan olevat lapsi, kes õpivad piltide abiga meieisapalvet ja piiblilugusid). Osavõtjad on Nigeeriast pärit täiskasvanud ja kogudus analüüsib just pühakirja. Kõigi ees seisab Tallinnas doktorantuuris õppiv Stephen Oyeniran, kes mõjub pigem lektori kui usutegelasena.

Ruum ise on rohkem kontor kui palvekoht, selle nurgas on süntesaatorid ja trummikomplekt ning keskel klaasist kõnepult, millel kiri „The Redeemed Christian. Church of God. Grace Chapel Tallinn”. Mul on aga tunne, et ma ei ole Tallinnas.