Reformi- ja Keskerakonna unenäod: reitingu päästja Brüsselist, Ivanova õudustegu, puhkus Pariisis

Valimiste lähenedes on iga sõna kaalul, iga tegu mõeldakse erakondades enne kaks korda läbi, kui julgetakse käiku anda. Kui üldse julgetakse, sest äkki maksab see hääli. Sisendades endale enesekindlust, et kampaania käib võidu peale, üritatakse enda kitsaskohad hästi väikseks mõelda ja teiste omi suurendada. Aga unenägudes ei saa mööda ka kõige pöörasematest võimalustest, mida võib ette tulla.

Mida on erakondlased viimastel kuudel unes näinud? Valik kirkaid meeleolupilte, mis on reformi- ja keskerakondlastel hommikukohvi juues veel selgelt meeles olnud.