Üldkogu tulemustes nähakse perekond Kallase ideoloogia võitu ja Rosimannuse mõjuvõimu vähenemist.

„Erakond on praegu heas kevadeootuses. Meil on uus esimees ja juhatus, kes on teotahet täis,” ütles Reformierakonna esimeheks valitud Hanno Pevkur eile lootusrikkalt. Ta tahab viia partei võiduni nii sügisestel kohalikel valimistel kui ka Euroopa Parlamendi ja loomulikult riigikogu valimistel.