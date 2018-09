Reformierakond ja Keskerakond hoiavad sama tempot, aga Kallas Ratasele järele ei jõua

Kuu aega tagasi võrdles Eesti Päevaleht peaministriametisse pääsemist maratoniga. Sel distantsil on Reformierakonna juhi Kaja Kallase taktika olnud rahulik sörkimine, millele on Keskerakonna juht ja peaminister Jüri Ratas vastanud kõva pingutusega. Valimisteni on alla poole aasta ja mõlemad hoiavad endist tempot, kuigi Kallasel oleks ehk aeg hakata hoogu juurde andma.

Eesti Päevalehe tellitud Turu-uuringute AS-i küsitluse järgi soovib Ratast peaministrina näha 31% valimisealisi kodanikke ja Kallast 23% ehk vaid protsendipunkt rohkem kui eelmisel kuul. Neile püüab järele tormata EKRE esimees Mart Helme, kelle toetus tõusis 11%-ni.

Nagu Ratas oma vankumatut edumaad, hoiab tugevat toetust tema parteigi – suisa nii püsivalt, et Turu-uuringute AS-i uuringujuht Juhan Kivirähk nimetas neid poliitikataeva Põhjanaelaks. ERR-i tellitud reitingute järgi toetas neid septembris 28% valijaid. Septembris kaotas erakond populaarsust venekeelsete valijate seas, kes on pensionäride kõrval nende lojaalseim valijarühm. Seevastu suutis erakond leida uusi toetajaid eestikeelsete valijate hulgas. „Keskerakonnale pole midagi kindlat tagatud, see on nende enda töö vili, et nad toetuse kaht põhisammast hoiavad,” selgitas Kivirähk.