Eile otsustas Reformierakonna juhatus ehitada kiriku keset küla ja korraldada erakonna uue juhi valimised 14. aprillil. Põhjuseid, miks sobib just see kuupäev, on mitu, kuid peamine oli siiski leida kompromiss nende vahel, kes soovisid juhti valida juba jaanuaris-veebruaris, ja nende vahel, kes tahtsid seda teha suvel.