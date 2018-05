Reformierakond maksis nõustamise eest oma liikmetele kuuluvatele firmadele

Kui Hanno Pevkur sai Reformierakonna esimeheks, palgati erakonna ja Pevkuri kommunikatsiooni vahendavaks firmaks Agenda PR. Vähe teada tõsiasi on, et enne seda pakkusid Reformierakonnale kommunikatsiooniteenust erakonna liikmete Rain Rosimannuse ja Martin Kuke osalusega firmad. Esimene pikemat, teine lühemat aega ja viimase osalusega teenuse osutamise fakt on lühidalt ka ajakirjandusest läbi käinud.