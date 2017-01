Reformierakonna juhatus nimetas eilsel koosolekul ametisse uue peasekretäri, kelleks sai senine Ambla vallavanem Rait Pihelgas.

„Olen õnnelik, et saan anda panuse Eesti edukaima erakonna arengusse. Kümme aastat vallajuhina andsid hindamatu kogemuse ja teadmise, mida inimesed omavalitsuselt ootavad. Aga kohalikele valimistele järgnevad pooleteise aasta pärast riigikogu valimised ja erakonnana ei saa meil olla Eesti poliitikas väiksemaid eesmärke kui valimiste võit,” ütles Pihelgas. „Meil on tugev taustajõudude meeskond ja edumeelsed liidrid. Kavatsen maksimaalselt pingutada, et me kõik hingaksime ühes rütmis ja kirjutaksime üheskoos Eesti tuleviku lugu.”

Kohtub piirkondadega

„Raidil on kõik eeldused, et peasekretäri tööga hästi hakkama saada ning liikuda avatuma ja kaasavama erakonna poole. Juba esmaspäevast sõidame viie päeva jooksul läbi terve Eesti ja kohtume meie kohalike liidritega, et anda üheskoos start omavalitsuste volikogude valimistele,” märkis erakonna esimees Hanno Pevkur.

Ametist lahkuv peasekretär Reimo Nebokat kinnitas, et annab erakonna uuele peasekretärile üle seisus, kus Reformierakonnal on parlamendis suurim, 30-liikmeline fraktsioon, 23% rahva toetus ja reservides üle 350 000 euro.