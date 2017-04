Rehabilitatsioonikaose tekitas sotsiaalministeeriumi planeerimatus

Sotsiaalministeeriumi valearvestuste tõttu on laste rehabilitatsiooniks mõeldud raha otsas ja emad ahastuses.



Sotsiaalkindlustusamet oli sunnitud juba 17. jaanuaril teada andma, et uusi taotlejaid enam teenusele ei võeta ja ootejärjekorrad ulatuvad järgmise aasta algusesse.

Viieaastane Aurelia Selliov on rõõmus. Tema kodus käib füsioteraapiatund. Intensiivne võimlemine vaheldub mänguliste puhkepausidega ja laps on elevil. Professionaalne rehabilitatsiooniteenus on tema jaoks elulise tähtsusega, kuid riik seda ei rahasta.

Aurelia sündis ennaegsena. Tal tekkis ajukahjustus, ta ei saa end ise liigutada ega suuda kõndida. Talle on määratud füüsiline puue.