Kui inimene rikub pere- või lähisuhtevägivalla korral lähenemiskeeldu kümneid kordi ühe aasta jooksul, siis selle inimese käitumisjoon on ilmselgelt pahatahtlik. Ta peab aru saama, et mingil hetkel rakendab riik tema vastu jõudu. Riik seisab tegelikult ohvri kõrval, mitte ei näita jõudu sellepärast, et inimest alandada.