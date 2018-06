Reinsalu tahab hakata riigist välja saatma ka halli passiga kurjategijaid

Selle aasta aprillis saatis justiitsministeerium valitsuskabinetti järjekordse eelnõu, millega tahetakse muuta nende seaduserikkujate karistamise korda, kel pole Eesti kodakondsust. Praegu on võimalik lisakaristusena Eestist välja saata vaid välisriigi kodanikke. Muudatusega nähakse aga ette võimalus, et kodakondsuseta inimesed võivad võtta vabatahtlikult kohustuse Eestist lahkuda, millega kaasneb edaspidine sissesõidukeeld. See võimaldab neil pääseda vanglakaristusest.