Reinsalu umbusaldamise vastu ei pruugi hääletada ükski saadik

Eile sai selgeks, et Sotsiaaldemokraatlik Erakond on otsustanud justiitsminister Urmas Reinsalu (IRL) umbusaldamisel – kui see peaks täna tulema – hääletamata jätta. Üks erand on Hannes Hanso, kes jõudis varem väga otsekoheselt öelda, et on Reinsalu umbusaldamise poolt.

On aga üpris tõenäoline, et kui opositsioon hääletab tervikuna Reinsalu umbusaldamise poolt, siis vastuhääli ei tulegi või antakse mõni üksik.