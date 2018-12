Paljudes seltskondades tuleb jutuks, et peaaegu kõik teavad mõnda kohta, kus on sel aastal ehitanud, remontinud või muid töid teinud ukrainlased.

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) ametlikud andmed kinnitavad, et jutud vastavad tõele. Selle aasta 11 kuu andmetest on näha, et välismaalt Eestisse tööle tulnud inimeste arv lõi kõiki seniseid rekordeid.