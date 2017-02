Kui vaimuhaige peaks soovima Eestis tulirelva muretseda, siis on psühhiaatri vastuvõtud häirete tuvastamiseks liiga üürikesed ja pinnapealsed.

Jaanuari lõpp 2016. Lasnamäe, Punane tänav 61, Lasnamäe tervisekeskus Medicum. Kell on kümne hommikul, kui sisenen psühhiaater Madis Mandre kabinetti eesmärgiga saada tervisetõend relvaloa tarbeks.

Vanem härrasmees võtab mu vastu ja klõbistab arvutis. „Millise perearsti juurde ma teid saadan?” küsib ta mõne aja pärast. Palun end saata ühe vene nimega proua juurde. Veel veidi arvutiklahvide klõbinat ja teine küsimus: „Tervis on ikka korras?” Vastan jaatavalt ja printer hakkab tööle. Psühhiaater võtab paberi ja lööb templi peale. Sinna on kirjutatud, et patsiendil ei avastatud kõrvalekaldeid ja ta on stabiilse käitumisega.