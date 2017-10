Revolutsioonid vähiravis. Vähist hakkab saama krooniline haigus

Bravo Healthcare tegevdirektor Riin Ehin ütleb, et sisuliselt on vähk rakkudevahelise kommunikatsiooni probleem. Foto: Karin Kaljuläte

Teadlaste ja arstide koostöö võiks viia veel täpsema ja personaalsema ravini, kui riik seda võimaldaks.



Kuigi vähki uurides on tehtud olulisi avastusi, on selge, et ei ole võimalik leiutada ravimit, mis sobiks kõigile.



Tulevikus ei uurita vähki mitte paikme kaudu, vaid molekulaarselt tasemel.