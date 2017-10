RIA kiirustab ID-kaarte uuendama, sest oht on iga päevaga aina suurem

Riigi infosüsteemi amet (RIA) on valmis saanud tarkvaralahenduse, mida 750 000 potentsiaalse turvariskiga ID-kaardi omanikku saavad kasutada, et ID-kaart taas turvaliseks muuta. Kuigi lahendus on olemas, tahab RIA enne tarkvara avalikuks tegemist väiksemas ringis kõik uuendamisega seotud sammud läbi proovida ja kontrollida nende sobivust e-teenustega.