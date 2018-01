Riigi infosüsteemi amet jookseb tippspetsialistidest tühjaks

Riigi infosüsteemi amet (RIA) on viimasel ajal kannatanud märkimisväärse kaadrivoolavuse all. Viimase paari kuu jooksul on asutusest lahkunud üle kümne inimese ning struktuurimuudatuste ja koondamiste tõttu on read veel mõne töötaja võrra hõredamaks jäänud. Asutuse 134 ametikohast 14 on hetkeseisuga täitmata. RIA-t võrreldakse uppuva laevaga.