Riigiametite Tallinnast väljakolimine käib üle kivide ja kändude

Juba aasta tagasi jõudis avalikkuse ette Keskerakonna, SDE ja IRL-i valitsuse plaan viia suur hulk riigipalgalisi ametikohti pealinnast välja. Eelmise aasta veebruariks oli teada, et kolitakse üle tuhande ametikoha ja see puudutab pea kõikide ministeeriumide haldusalasid.

Kuigi praeguseks on mõned töökohad uude asukohta viidud ja valitsus ootab juba järgmiseks esmaspäevaks täpseid plaane edasiste kolimiste korraldamiseks, pole ministeeriumidel veel konkreetseid mõjuanalüüse ja kõigi n-ö paberil ära kolitud ametite pidajad veel uutes asukohtades ei töötagi.

Ja nagu selgub, ei pruugi mõned neis paigus töötama hakatagi. On juhtumeid, kus näiteks Tallinnast välja kolitud IT-spetsialist tõesti enam Tallinna kontoris ei tööta – nüüd teeb ta tööd oma Tallinna kodus. Fiktiivseks kolimiseks on ka võimalik seni Tallinna keskkontoris kirjas olnud ametniku töökohaks märkida maakonnakeskus, kus ta päriselt töötanud on.