Riigikogu valimised võivad kaasa tuua Rõivase ja Pentus-Rosimannuse duelli

Reformierakonnas pole valimisnimekirjade kohti veel ametlikult jagama hakatud, kuid mõnede tundlike piirkondade puhul on spekulatsioonid juba õhus.

Kaja Kallas erakonna juhina kandideerib Harju- ja Raplamaal. Kui Reformierakonna esimehena samas piirkonnas kandideerides kogus Andrus Ansip 2011. aastal 18 967 ja Taavi Rõivas 2015. aastal 15 881 häält, siis Kallase häältesaagi võib tõenäoliselt sinna kahe vahele ennustada.

Huvitav on see, kus kandideerib või pannakse kandideerima endine Reformierakonna esimees Hanno Pevkur. Sügisel toimunud kohalikel valimistel kandideeris ta Mustamäel, kogudes 3590 häält. Küsimus on, kas Nõmme-Mustamäe esinumbriks saab Pevkur või seda piirkonda oma kantsiks pidanud Urmas Paet, kes kohalikel valimistel kogus Nõmmel 3391 häält ning möödunud riigikogu valimistel 7868 häält. Kui mõelda Kaja Kallase lausele, et ta eelistaks näha rohkem naisi, siis võiks Nõmmele-Mustamäele paigutada ka Maris Lauri. Kui mitte esinumbriks, siis vähemalt teiseks. Kohalikel valimistel kogus Lauri Mustamäel 1272 häält ja riigikogu valimistel 4019 häält. Samas pole välistatud, et Lauri saadetakse kandideerima hoopis Ida-Virumaale, kust ta pärit on.