Kohtutesse pöördutakse üha rohkem ja kohtuasjad toodavad uusi kohtuasju.

Sellest aastast sai teist Euroopa kõrgemate kohtute esinduste esimees. Mida see amet tähendab ja mida on siin Eesti õigussüsteemil võita?

Kindlasti on see suur tunnustus Eesti kohtusüsteemile ja Eesti õigussüsteemile laiemalt. EL-i kõrgemate kohtute presidentide võrgustik on ühendus, mis koondab endasse kõikide EL-i ülemkohtute esimehed. Mingis mõttes on see personaalsete suhete soodustamisele ja tihedamale läbikäimisele suunatud organisatsioon. Teisalt arutab see ka üleeuroopalisi õigusküsimusi, mis pakuvad huvi liikmesriikide kohtutele. President valitakse kaheks aastaks, mis tähendab praktilise poole pealt seda, et riigikohtu töökoormus mõnevõrra suureneb, sest tava on olnud, et ühenduse president võõrustab kolleege teistest liikmesriikidest. Sel kevadel on meil Tallinnas üks juhatuse koosolek, mille riigikohus korraldab, ja sügisel on kõikide liikmete kogunemine samuti Tallinnas.