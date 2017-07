Riigikohtu otsus võib viia kuues omavalitsuses valimistulemuste tühistamiseni

Kambja valda Tartumaal võib sel sügisel peale nime Aafrika riigi Gambiaga ühendada ka segadus valimistel. Kui Gambia tõmbas meedia tähelepanu 23 aastat valitsenud riigijuhiga, kes korraldas valimised, kaotas need ja keeldus võimu üle andmast, siis Kambja on koos viie teise vallaga esitanud riigikohtule taotluse valitsuse sundliitmise otsus tühistada. See võib kaasa tuua 15. oktoobri kohalike omavalitsuste valimistulemuste tühistamise ja erakorraliste valimiste korraldamise.

Kambja, Tõstamaa, Emmaste, Illuka, Pala ja Ülenurme vald esitasid eelmisel nädalal riigikohtusse taotluse vaidlustada valitsuse määrus nende sundliitmisest oma naabervaldadega. Kas Emmaste volikogu tuleb siis valima minna uue suure Hiiumaa valla või senistes piirides? Või on võimalus valida korra üht ja hiljem teist? See sõltubki sellest, kui kiiresti ja millise otsuse riigikohus teeb.