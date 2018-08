Riigikohus tekitas arendajatele peavalu

„Suurte infrastruktuuriprojektide arendamine muutub peaaegu võimatuks,” põrutas riigikohtu otsuse peale vandeadvokaat Carri Ginter, kes osales kohtuvaidluses. Planeerijad, arhitektid ja projekteerijad üle Eesti leiavad, et see otsus muudab põhjalikult senist planeerimise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise praktikat.

Nelja Energia AS on juba palju aastaid planeerinud Hiiumaa lähedale merre Baltimaade suurimat, mõningate väidete järgi lausa maailma suurimat tuuleparki. Saare põhjarannikust 12 kilomeetri kaugusele merre on kavas püstitada 100–160 hiiglaslikku, 100–105 meetri kõrgust ja 130–164-meetrise rootorite diameetriga tuulikut.

Hiiumaa inimestele pole plaan kunagi meeldinud. Selle vastu on kogutud tuhandeid allkirju, plakateid kandes piketeeritud ja kohut käidud. Seni on see olnud asjata.

Eile tabas Nelja Energia plaani tõsine tagasilöök, sest riigikohus tühistas Hiiu tuuleparke puudutava planeeringu. Kõrgeima kohtu arvates ei ole tuulikute ja merekaablite mõju keskkonnale piisavalt põhjalikult välja selgitatud.