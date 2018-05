Riigikontroll: kaitseliidu probleem on tegevväelaste nappus

Kaitseliidu viimaste aastate tegevust auditeerinud riigikontroll leidis, et valdavalt on kaitseliit sõjaaja üksusi ette valmistanud riigikaitse arengukavas ette nähtud tasemel. Suures osas salastatud audit leiab aga, et kaitseliidu probleem on tegevväelaste vähesus.