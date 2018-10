Riigireformijad soovivad ühendada ministeeriumid ja piirata ministrite arvu kümneni

Ministri asemel juhib ministeeriumi kantsler. Ministeeriumid on ühendatud ühtseks riigivalitsuseks ja ministreid on kuni kümme. Ministri roll poleks esindada valitsuses ministeeriumi, vaid ministeeriumis valitsuse kindlat prioriteeti. Ministeerium kui riigivalitsuse struktuuriüksus viib ellu väljapakutud ideid. Sellisena näeb ettevõtjatest koosnev Riigireformi SA Eesti täitevvõimu tulevikku.

Ümberkorralduste ettepanekute autorid on veendunud, et Eesti täitevvõimu suuremaid probleeme on ministeeriumide kapseldumine. Riigi ees seisvad ülesanded on pea eranditult valdkondadeülesed ja vajavad pikaajalist strateegiat, aga iga ministeerium toimetab oma nn silotornis.