Justiitsministeeriumi kinnitusel ei kavatse riik SKA Narva kolimiseks eraomanikult krunti osta.

Eile õhtul pidid viis ministrit kogunema arutama, mida võtta ette sisekaitseakadeemiaga (SKA): kas kolida see Narva või mitte ja kui, siis mis ulatuses. Selle aruteluni siiski ei jõutud, sest haridusminister Mailis Repsi vastamine arupärimistele venis riigikogus pikale. Tõenäoliselt tuleb kolimise kohta siiski jaatav otsus, sest see samm on kindlas kõneviisis kirjas ka koalitsioonileppes, mis muidu üksikasjalikkusega ei hiilga. Küsimus on ainult selles, mis mahus SKA täpselt kolida ja millisele krundile.