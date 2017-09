Riik kasutab töötu- ja haigekassa reservi jooksvateks kuludeks ebaseaduslikult

Riigikontroll märkis septembri alguses avaldatud aruandes samuti nagu eelmisel aastalgi, et rahandusministeerium kasutas 2016. aastal jälle haigekassa ja töötukassa raha, sest riigil endal ei olnud piisavalt vabu vahendeid. Nii riigikontroll kui ka õiguskantsler on seisukohal, et raha kasutamine muuks otstarbeks kui hoiustamiseks või haigekassa ja töötukassa maksete tegemiseks, isegi ajutiselt, ei ole seadustega kooskõlas.