Riik pikendas jahihooaega liialt maiastele metskitsedele

Pärast mitut pehmet ja vähese lumega talve on metskitsede arvukus Eestis usinalt kasvanud. See on viinud aga omakorda selleni, et talvel kuusenoorendikke süüa armastavad kitsed tekitavad sellega omajagu majanduskahju ja peavalu metsaomanikele. Seetõttu otsustas keskkonnaministeerium keskkonnaagentuuri raportile ja Eesti jahimeeste seltsi soovitustele tuginedes pikendada metskitsedele jahi pidamise aega ühe kuu võrra.