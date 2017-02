Taanis sai D-vitamiini tilkadest üledoosi 80 väikelast, kellest osa kannatas mürgistusnähtude all veel kaheksa nädalat pärast üledoosi saamist.

Taanis sai D-vitamiini tilkadest üledoosi 80 väikelast, kellest osa kannatas mürgistusnähtude all veel kaheksa nädalat pärast üledoosi saamist. Foto: Scanpix

Veterinaar- ja toiduamet teeb tänavu rekordarvule toidulisanditele põhjalikud laborianalüüsid.



Taanis sattus D-vitamiini üledoosi tõttu haiglasse 80 beebit. Ka Eesti võtab D-vitamiini luubi alla.



Rootsis avastasti mullu, et kolmandik turul olevaid D-vitamiini tooteid ei vasta nõuetele.

Eestlaste toidulisandiarmastus jõudis eelmisel aastal uue rekordini. Ehkki veterinaar- ja toiduamet (VTA) alles koostab mullust koondaruannet, on ameti toiduosakonna peaspetsialisti Airika Salumetsa sõnul juba praegu selge, et möödunud aastal tuli Eesti poodides müüki üle tuhande uue toidulisandi. Seda on ligi kolmandiku võrra rohkem kui ülemöödunud aastal.