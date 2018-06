Riskiriikide jalkafännid üritavad Eesti kaudu läände pageda

Eesti piiripunktidest on juba tagasi saadetud neli fännipassiga Venemaale jalgpalli MM-ile saabunud isikut, kaks nigeerlast ja kaks senegallast. Juuni algul pidas Vene piirivalve Eesti piiri lähedal metsas kinni kaheksa iraaklast, kuid siiani pole teada, kas nad liikusid ringi fännipassiga.

„Jalgpalli MM on Araabia ja Kesk-Aafrika riikides üles keerutanud rändelaine. Kuigi me praegu räägime probleemist veel suhteliselt teoreetiliselt, siis nii Europol kui ka Frontex on üsna ühte meelt, et jalgpalli MM on hea migratsioonipump Euroopa suunal. Praegu maksab üle Vahemere rändamine immigrantidele 7000-12 000 eurot, aga jalgpallimatšile saab pileti koos lennupiletiga soetada 2000 euroga,” selgitas PPA teabeanalüüsi talituse juht Toomas Kuuse.