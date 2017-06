RKAS-i juht Urmas Somelar nimetas Mailis Repsi peast rasedaks ja kantslerit kurjaks tädiks

Riigihalduse minister Jaak Aab teeb ettepaneku minister Repsi solvanud Riigi Kinnisvara AS-i juht Urmas Somelar kohalt vabastada. Vaid aasta tagasi üle 45-aastaseid inimesi õppimisvõimetuteks nimetanud Somelar arvab seekord, et sisekoosolekutel ei peagi sõnu jälgima ja pealegi olevat ta ministri ees vabandanud ning lillekimbugi saatnud.

2. juuni hommik. Riigi Kinnisvara AS-is (RKAS) toimub haldustegevuse komitee koosolek. Laua ümber istuvad 11 inimest, video ja Skype`i vahendusel võtavad osa veel neli. Kaks tundi kestnud koosoleku teema oli haldus- ja kliendiküsimused. Muuhulgas räägitakse, kuidas RKAS saaks klientide rahulolu tõsta. See rahulolu pole kõrge ning näiteks haridus-ja teadusministeeriumi rahulolu on uuringu järgi üsna madal. Nagu enamustel RKAS-i koosolekutel, oli sellelgi korral laua peal diktofon – koosolekud lindistatakse, et hiljem protokoll vormistada.

Sel koosolekul esineb RKAS-i juhatuse esimees Urmas Somelar haridus-ja teadusministeeriumi kohta lausetega, et kliendi arvamus on ebaoluline, kuna minister (Mailis Reps – K.A.) on „peast rase” ja „peast lapsega” ning kantsler (Tea Varrak – K.A.) on „kuri tädi”. Seetõttu olevat nende hinnangud RKAS-i kohta ebaadekvaatsed. Üks koosolekul viibiv naine ütleb Somelarile otse, et tegu on väga šovinistlike väidetega, millele Somelar vastu vaidleb, öeldes, et need on maakeelsed ning annab lahkesti pikema „peast raseduse” selgituse, väites et lapseootuse ajal ei maksagi naiskliendilt objektiivset hinnangut oodata, sest tema fookus on mujal.

” „Palusin tal hinnata, kas ta ehk soovib ise ametist lahkuda.”

„Ma olin mõnda aega keeletu ja siis mõtlesin, et kas see ongi meie suhtumine klientidesse? Kui minister ja kantsler annavad tooni ministeeriumis, siis millist tooni annab suure riigiettevõtte juht ettevõttele oma suhtumisega. Hiljem käis minu ees juhatuse esimehe sõnakasutuse pärast vabandamas neli inimest,” tõdes koosolekul viibinud haridus- ja teadusministeeriumi kliendihaldur Eesti Päevalehele.

RKAS allub riigihalduse ministrile Jaak Aabile, kes on koosoleku salvestust kuulanud ja Somelariga ka vestelnud. „Palusin tal hinnata, kas ta ehk soovib ise ametist lahkuda. Ja kui ta ei soovi lahkuda, pean ma vastu võtma otsuse – sellel kohal ta (Somelar-K.A.) jätkata ei saa,” ütles Aab. Somelar teatas aga, et ei võta sõnakasutuse eest vastutust ega lahku ametist. „Nüüd teen nõukogule ettepaneku Somelar vabastada,” kinnitas Aab.

Räige sõnakasutus

Aabi sõnul on selline sõnakasutus vastuvõetamatu. „See on ikka nii räige. Siin ei ole midagi kommenteerida. See on väga solvav,” tõdes Aab, viidates, et tegemist pole ju esimese juhtumiga, kus Somelari sõnakasutus on enam kui küsimusi tekitav. „Ükskõik milline juht, veel enam riigi äriühingu juht, ei tohiks endale selliseid asju lubada.”

Kuigi Aab ja Reps on erakonnakaaslased, siis ei tasu Somelari võimalikus koha kaotuses süüdistada erakondlikku poliitikat. „See on hukkamõistetav ükskõik kelle suhtes. Küsimus pole poliitikas vaid naisterahvaste solvamises ja ma pean seda lubamatuks igas situatsioonis,” kinnitas Aab.

„Selline kõneviis on igati taunitav,” ütles linti kuulanud RKAS-i nõukogu liige Aivo Adamson. „Sellise ametikoha peal ja sellises kvoorumis ei tohi nii rääkida. See pole ka saunajutt. Isiklikuks ei tohi mitte kunagi minna. Aga ma ei ole imestunud, see on tüüpiline Urmas Somelar,” ütles Adamson, lisades, et nõukogu koguneb ilmselt juuni lõpus ja kindlasti arutatakse teemat seal.

” Nõukogu koguneb ilmselt juuni lõpus ja kindlasti arutatakse asja seal.

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps pole lindistust kuulanud aga on teemaga kursis. Ta viitas, et kuna teema puudutab teda, siis suhtub ta sellesse teistmoodi. „Kui ta (Somelar-K.A.) ütleks nii mõne mu kolleegi või inimese kohta, keda ma tean, siis ütleksin, et seal ei olegi midagi kommenteerida, sellisel juhtival kohal ei saa selline inimene olla. Enda kohta on raske midagi öelda,” tõdes Reps, lisades, et eeldatakse, et poliitikutel on väga paks nahk.

„Et alustada õige koha pealt, siis Mailis Repsi ees olen juba vabandanud ja ka lilled saatnud. Aga asja sisu on väga veider, kuna see, millest räägite, on RKAS-i sisekoosolek ja ma pole avalikult midagi sellist öelnud. Ja kui ma seda ka sisekoosolekul ütlesin, siis ma ei tea, kui suur ja lai teil see lindistus on, aga ma selgitasin pikalt ja põhjalikult mida silmas pean,” kommenteeris Somelar. Ta viitas, et kui inimene (Somelar peab silmas Repsi – K.A.) annab RKAS-ile hinnangu ühe korra aastas ja muul hetkel on kusagil mujal – lapse emaks olemine nõuab, et fookuses on laps mitte see, kui hästi-halvasti on RKAS teenust osutanud, siis on õiglase hinnangu saamine raskendatud.

Somelari hinnangul teeb ajakirjanik tema kõnepruugist kirjutades tellimistööd. „Vahetult enne seda, kui rahandusministeerium selle teile täna (eile – K.A.) saatis, saatsin ma välja kirja, et Kuperjanovi 9 müüki, mida Mihhail Korb otsustas, ei saa selliselt teha ja mina RKAS-i juhatuse esimehena pole nõus seda tegema. Enne seda oli mul vestlus uue ministri Aabiga, kes tõi ka ettekäändeks, et riigile kuuluva ettevõtte juhina ei saa nii käituda avalikult aga veelkord – ma pole avalikult nii käitunud. See, et sisekoosolekul toome reljeefseid näiteid, on omane ettevõtjale. Pole aega ametnikuna kõiki sõnu ideaalsesse vormi seada. Ettevõtjatel on omadus öelda reljeefsemalt kui on kuiva ametniku väljendusviis, et see kiiremini kohale jõuaks,” ütles Somelar ja lisas: „Kui see oleks koosolek majaväliste inimestega, oleks mul lamp tõenäoliselt põlema läinud.”

Somelari hinnangul ongi rahandusministeerium „selle probleemiks võtnud” seetõttu, et tema on vaja kõrvale tõsta. „Sest ma pole nõus Kuperjanovi 9 müüki vormistama nii nagu Reformierakond ja Keskerakond on selle kokku leppinud.”

” Somelar eksib, kui arvab, et nimetatud lindistus jõudis Eesti Päevaleheni alles eile.

Somelar aga eksib kui arvab, et nimetatud lindistus jõudis Eesti Päevaleheni alles eile pärast seda, kui ta märgukirja Kuperjanovi 9 maja müügi kohta laiali oli saatnud. Tegelikult hakkas Eesti Päevaleht nimetatud sõnavõtu teemaga tegelema juba eelmisel nädalal. Kuperjanovi 9 maja müük ehk soov ERM-i vana hoone müüa odavama hinnaga Tartu linnale on hoopis teine teema.

Pärast seda kui Somelar oli Eesti Päevalehega rääkinud, saatis ta laiali pressiteate sisuga, et vabandas Repsi ees ning tõi sealgi taas mängu Kuperjanovi 9 müügi.

Tagasi astumist ei pidanud Somelar mõistlikuks, öeldes, et eks nõukogu arutab asja.

Reljeefne väljendus

„Kui ootate, et ütlen, et olen õieti käitunud, siis seda te ei kuule. Ma ei arvagi, et see on õige keelekasutus avalikult esinedes. Julgen jääda seisukohale, et maja sisestel koosolekutel väljendavad inimesed end oluliselt reljeefsemalt kui maja välistel,” ütles Somelar.

RKAS-i juhatuse liige Tanel Tiits ütles esmalt, et ei tahaks seda teemat väga kommenteerida. Küll jäi Tiits ühele meelele oma ülemusega, viidates, et tegemist oli ettevõtte sisese töökoosolekuga, kus peaks suutma vabalt omavaheliselt kolleegidega suhelda. „Pigem on taunitav, et meie töökoosolekute selline info majast väljas oma elu hakkab elama. Kui proua Reps tundis ennast solvatuna, siis arvan, et loomulikult on RKAS-i kohus vabandada, et selline väljaütlemine ilmsiks tuli aga pigem oli see töökoosolekul käsitletav hetkeemotsiooni väljend ja Urmas (Somelar – K.A.) ei tahtnud midagi halba,” lisas Tiits.

Tiits kinnitusel kuulis ta koosolekul öeldut, kuid tegemist olevat kontekstist välja võetuga. „Linti kuulates ei ole ka hoomatav, mis kontekstis on see öeldud. Kontekst on ju ikkagi see, et lugupeetud proua ministril oli tol momendil pereelus tähtsamad teemad kui tööasjad, mida silmas pidada,” märkis Tiits. Samas, vastates Eesti Päevalehe küsimusele, et kas see annab siis riigifirma juhile õiguse kasutada selliseid väljendeid, tõdes Tiits: „Ei, kindlasti ei anna.” Tiits arvas ka, et tema selliseid väljendeid ei kasutaks ning ka Somelaril olevat see lihtsalt õnnetult välja kukkunud.

” Ideede või otsuste sisu arutades tuleb alati jääda nende kvaliteedi või võimalike mõjude arutamise raamidesse.

„Leian, et ideede või otsuste sisu üle arutades, tuleb alati jääda nende kvaliteedi või võimalike mõjude üle arutamise raamidesse,” kommenteeris toimunud RKAS-i teine juhatuse liige Piia Kallas.

RKAS-i töötajate eetikakoodeks ütleb muuhulgas, et töötaja käitub õiguskuulekalt, väärikalt ning teadvustab endale, et vajakajäämised tööalases tegevuses või vääritu käitumine mõjutavad ka tööandja mainet ja usaldusväärsust. Töötaja hoidub tööalast tegevust ja tööandja mainet kahjustavast käitumisest. Samuti on eetikakoodeksis kirjas, et töötaja juhib viisakalt ka kolleegi, kliendi või koostööpartneri tähelepanu vääritule käitumisele paludes sellise käitumise lõpetamist. Vajadusel teavitab ta juhtunust oma vahetut juhti või juhatust.

Somelar sai pisut rohkem kui aasta aega tagasi tuntuks, kui põhjendas RKAS-i poolt pakutava riigile kuuluva kinnisvara hooldusteenuse kehva kvaliteeti sellega, et üle 45-aastased inimesed pole tänu vanusele enam õppimisvõimelised ning RKAS palkab edaspidi ainult koristajaid, kes pole vanemad kui 45 aastat.

Tookord pälvis Somelari avalikult väljaöeldud seisukoht märkimisväärselt avalikku halvakspanu. Tookord oli rahandusministeeriumil päris palju tegemist, et oma haldusalas oleva ettevõtte juhi üsnagi küsitavate libafilosoofiliste seisukohtade tõttu tekkinud pahameelt vaigistada. Somelar vabandas avalikult, toonane nõukogu esimees Tarmo Porgand andis mõista, et ebakohaseid väljaütlemisi teinud värske ettevõtte juht keskendub nüüd lisaks ettevõtte juhtimisele ka meediasuhtluse parandamisele ning riigihalduse minister Arto Aas avaldas lootust, et vabandus oli siiras.

Halvustamine on keelatud Liisa Pakosta, võrdõiguslikkuse volinik Eeldan, et koosoleku lindistamise ajal olid kõik lindistamisest teadlikud, sest salaja lindistamine on keelatud. Nii naiste kui ka meeste halvustamine nende soo või lapsevanemaks olemise või raseduse tõttu avalikku ülesannet täitva eraõigusliku isiku koosolekul on soolise võrdõiguslikkuse seadusega keelatud ulatuses, mida ei kaitse sõnavabadus. Inimesena ütleksin, et siin pole probleem isegi mitte konkreetses väljenduses, vaid kuvandis, mida riigiteenistuja naiste kohta annab. Need Urmas Somelari öeldud väärarvamused vähendavad täiesti põhjendamatult professionaalsete naiste võimalusi tööturul. Asjakohane on seega üle rõhutada, et nii isad kui ka emad on head töötajad, kui nad on head töötajad – see ei sõltu nende rasedusest või laste olemasolust. Nõudlik mees pole kuri onu, sama kehtib naiste ja tädide kohta. Ja rasedus on igati hea, mitte sugugi halb asi – seda tõendavad ka kõik varasemad põlvkonnad emasid, kes on ju edukalt lapsevanemaks olemist ja tööelu ühitanud. Riigisektorile on seadusega pandud kohustus edendada soolist võrdõiguslikkust ja toetada lapsevanemaks olemist. Halvustada ei ole ilus, aga alati pole iga halvustamine seadusega keelatud diskrimineerimine ega ahistamine. Voliniku voli alla ei käi juhtumi see pool, mis kasu või kahju on riiklikest otsustest, mida tehakse täiesti valedest eeldustest lähtudes. Aga seda, et otsustamisel eeldused raseduse kahjulikkusest või naisterahva kurjusest on valed, saan küll kinnitada.