RKAS-i nõiajaht päädis firma lüüasaamisega

Mäletatavasti kasutas Riigi Kinnisvara AS-i (RKAS) toonane juhatuse esimees Urmas Somelar suve hakul ühel koosolekul haridus- ja teadusministeeriumi kohta sõnu, et kliendi arvamus on ebaoluline, kuna minister (Mailis Reps – K. A.) on „peast rase” või siis on „peast lapsega” ja kantsler (Tea Varrak – K. A.) on „kuri tädi”. Seetõttu olevat nende hinnangud RKAS-i kohta ebaadekvaatsed. Kõnealune vestlus kestis ülejäänud teemade seas neli minutit. Nagu enamikul RKAS-i koosolekutel, oli sellelgi korral laual diktofon – koosolekud lindistatakse, et hiljem protokoll vormistada. Vestluse jooksul ütles koosolekul viibinud RKAS-i kliendihaldur Kristel Meier Somelarile otse, et tegemist on väga šovinistlike väidetega, millele Somelar vaidles vastu, et need on maakeelsed, ning esitas seejärel peastraseduse-selgituse, väites, et lapseootuse ajal ei maksagi naiskliendilt objektiivset hinnangut oodata, sest tema fookus on mujal.