RKAS-i turvateenuse hanke tulemus: Võrus ja Põlvas tuleb häire korral oodata patrulli pool tundi

Turvafirma USS auto registreerimismärgiga 080 USS Põlva maavalitsuse hoone juures. Foto: Argo Ingver

• Eesti Päevalehe katsed näitasid, et Riigi Kinnisvara AS-i (RKAS) hanke võitnud turvafirma ei suuda häire korral nõutud kümne minutiga kohale sõita.



• RKAS on Lõuna-Eesti turvateenuse probleemidest teadlik, ent on seni odavaimat hinda taga ajades silma kinni pigistanud. Nüüd väljendab riigifirma valmisolekut rikkumiste kordumisel turvafirmaga leping lõpetada.



• RKAS-il on samas piirkonnas raskusi ka hoonete heaperemeheliku hooldamisega.