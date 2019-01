Kui keegi satub kogemata lugema Reformierakonna 2005. aasta programmi, on tõepoolest on raske kohe aru saada, et see pole ajakohane. Üks hetk loed aga soovist asendada kroon euroga ja saad aru, et tegemist on vana programmiga. Üksikisiku vabaduse väärtustamine, vähem bürokraatiat, riigiettevõtete erastamine või madalamad maksud – kõik see kordub ka nende uues, 2019. aasta programmis.