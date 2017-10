Rõivas tõmbub riigikogu juhatusest tagasi

„See on kaalukas ja raske samm, mida ma ei tee kergekäeliselt,” sõnas Rõivas eile Postimehe otsestuudios intervjuud andes. Riigikogu kohast Rõivas ei loobu, põhjenduseks see, et ta on parlamenti valitud suure häältearvuga ja kohast loobumine oleks valijate petmine.