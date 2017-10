Rõivase loo telgitagused: kolm päeva põrgatamist, ei mingit selget vastust

Eilses Eesti Päevalehes ilmunud lugu, kus Taavi Rõivast veel konkreetse ahistamislooga ei seostatud, lõppes selgitusi vajava lausega: „Loo sellisel kujul ilmumine oli osapoolte kompromissi tulemus.” Kokkuleppe, mis muutis oluliselt loo esitusviisi, sõlmisid omavahel Rõivas ja Malaisias toimunut tema väga agressiivse lähenemisena kirjeldanud Katrin (nimi muudetud – toim) pea kaks tundi kestnud kohtumisel restoranis Pull. Ettepaneku üleeile kohtuda tegi Katrinile Rõivas.

Kompromissi sisu oli lubadus, et konkreetsete episoodidega ei seostata otseselt ühtegi nime ja vähendatakse kirjelduse üksikasju, mida Rõivas eile õhtul Postimehe otsestuudios ajakirjanik Madis Vaikmaale antud intervjuus nimetas vürtsiks ja värviks.

Rõivase osa Katriniga sõlmitud kokkuleppest oli avalik vabandus. Katrinile see sobis. Ühtlasi leidis ta, et tema vastas istus restoranis mees, kes kartis kaotada kõik ja sai aru, et on teinud midagi väga valesti. Tema hingerahu jaoks sellest piisas, ehkki Rõivas ei olnud ka seal tunnistanudmidagi sellest, mis toimus teiste eestlaste pilkudest eemal. Oluliseks võiduks pidas Katrin seda, et Rõivas ei nimetanud teda valetajaks.