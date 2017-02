Rootsi paremäärmuslik propagandakanal ja sadu rootslasi terroriseerinud trollivabrik on registreeritud Foorumi keskusse.

Tallinna kesklinnas asuvasse Foorumi keskusse on paljude teiste firmade seas sisse kirjutatud ka mittemidagiütleva nimega ettevõte FT News Group OÜ. Ettevõtte ainuomanik ja ainus juhatuse liige on Widar Mikael Nord. Väike ühemehefirma on asutatud 2013. aastal ja selle tegevusalaks on märgitud rootsikeelse veebiportaali pidamine. Eesti äriregistri silmis pole ettevõttel maksuvõlgu ega muid pahandusi. Üldse ei hakka väikeettevõtte kohta midagi erilist silma.