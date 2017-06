Ruja kitarrist Jaanus Nõgisto: taasühinemiskontserdil saab lõbu, kurbust ja rock’n’roll’i

Üle pikkade aastate astuvad sel suvel taas koos lavale ansambli Ruja originaalkoosseisu liikmed, legendaarsed Eesti muusikud Jaanus Nõgisto ja Rein Rannap.

20. augustil Tallinna lauluväljakul toimuv Ruja taasühinemise suurejooneline kontsertšõu kannab nime „Eesti muld ja Eesti Ruja”. Eile Viru keskuse Rahva Raamatus toimunud pressikonverentsil tunnistas ansambli pikaaegne kitarrist Jaanus Nõgisto, et reageeris kontserdi korraldajate ideele kutsuda Ruja uuesti kokku viieminutilise vaikimisega: „Mu peas tulvas kõikvõimalikke emotsioone. Otsustasin: peamine on, et kontsert toimub. See on kui katkematu protsess, mis veidral kombel jätkub.”