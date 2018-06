Saarlased on nutikad, Narva asub ainulaadsel äärealal, Tartu särab elujõuga. Kellest saab Euroopa kultuuripealinn?

Ehkki üks Eesti linnadest saab Euroopa kultuuripealinnaks alles enam kui viie aasta pärast, lõpeb kandideerimine juba tänavu oktoobris. Kes kandideerimise põhjalikult nõuks on võtnud, peab tänaseks oma plaanidega olema üksjagu vaeva näinud. Praeguseks on valmisolekust teatanud kolm väga eriilmelist linna Eesti eri otstest – Narva, Kuressaare ja Tartu. Kõik nad on vaieldamatult omanäolised ja huvitavad.