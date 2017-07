Säästukampaaniad tulekul. Erakondadel on enne valimisi eelmise kampaaniaga võrreldes kolm korda vähem raha

Nelja aasta eest leidsid osad Tallinna keskerakondlastest ametnikud, et raha nappusel võib enesele valimisreklaami teha ka pealinna raha eest. Ujuda Sõle tänaval siiski veel ei saa, väike lootus on, et täpselt enne valimisi lastakse basseini vesi sisse.

• Keskerakonna kampaania oleneb suuresti Tallinnas Toom-Rüütli tänaval asuva maja müügist.

• Reklaamieksperdi hinnangul saab tulevastel valimistel näha märksa vähem reklaami.

• Kõige rikkam erakond on Vabaerakond, kes valimistel ei kandideeri, kõige väiksema eelarvega on EKRE.

Kui kõrvutada, kui palju raha kulutasid erakonnad 2013. aasta kohalike omavalitsuste valimiskampaaniale ja kui palju on neil avalike andmete järgi praegu raha, ilmneb, et tulevaste valimiste eel on raha märksa vähem. Nelja suurema ka eelmistel valmistel osalenud partei võrdluses on neil toonase 4,5 miljoni euro asemel praegu kaukas 1,5 miljonit eurot.