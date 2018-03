Sadakond Vene diplomaati peab Skripali mürgitamise tõttu Euroopas ja USA-s kohvrid pakkima

Eesti koos poolte Euroopa Liidu liikmesriikidega ning peale nende veel Ukraina, USA ja Kanada teatasid eile, et saadavad vastuseks Suurbritannias olnud keemiarelvaga mürgitamisele oma riikidest välja hulga Vene diplomaate. Kokku peab Venemaale Euroopa Liidu riikidest naasma üle 30, USA-st 60, Ukrainast 13 ja Kanadast neli diplomaati. Suurbritannia peaminister Theresa May teatas juba märtsi keskel, et Ühendkuningriigist peab lahkuma 23 Vene diplomaati.