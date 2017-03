NATO on Saksa välispoliitikajuhi sõnul kokku leppinud 2% taseme poole liikumises.

Saksamaa värske välisminister Sigmar Gabriel andis eile Tallinna visiidil Eesti kolleegi Sven Mikseriga pressikonverentsi, milles peatuti pikalt kaitsekulude õiglase taseme küsimusel. Pärast Donald Trumpi USA-s võimule tulemist on see Berliinis saanud oluliseks teemaks, sest Saksamaa kulutab praegu riigikaitsele ainult 1,2% SKT-st.

„Walesi tippkohtumisel otsustati, et järgmise kümne aasta jooksul teevad NATO liikmesriigid jõupingutusi selleks, et liikuda 2% poole. NATO ei ole otsustanud, et kümne aasta pärast peab iga liikmesriik oma SKT-st 2% kaitsele kulutama,” selgitas Gabriel. Ent tema sõnul on õige, et Euroopa peab ise oma julgeolekusse rohkem panustama hakkama, mitte ootama USA-lt selle koorma kandmist.