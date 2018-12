Sakslaste soov terroristidega võidelda tõi kaasa Eesti mahukaima veooperatsiooni

180-kohaline reisilennuk Airbus A320 hädamaandus mõned päevad pärast vabariigi sünnipäeva Tallinna lennuväljal nii õnnetult, et selle peatelikuid ei olnud enam mõtet parandada. Mitu korda ümber maakera sõitnud lennukile jäi veebruarikuine treeninglend viimaseks, kuid mitte viimaseks treeninguks.

2014. aastal pöördusid ühe Hollandi väikeettevõtja poole Saksa kaitseministeeriumi ametnikud, kel oli esialgu arulagedana näiv plaan. Nad tahtsid väikese summa eest korralikku reisilennukit, et anda see kasutada eriüksusele, mis harjutab terroristide käest lennukite tagasi võtmist.