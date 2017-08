SAPTK saab raha Poola ultrakristlastelt, kellest kirik ei taha kuuldagi

Laialt tuntud konservatiivne sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) kogus möödunud aastal muljet avaldava summa, kui nende arvele laekus annetustena 265 791 eurot. SAPTK majandusaasta aruanne toob esile, et osa sellest summast oli 32 000 euro suurune Aadu Luukase missioonipreemia. Aga kohe järgmisel aruande real seisab lakooniliselt annetus: Fundacija Institut Edukacija – 13 000 eurot.

Kristlike väärtuste eest võitleva SAPTK juhi Varro Vooglaiu kinnitusel on sihtasutusele suure annetuse teinud Fundacija Institut Edukacija taga Poola Piotr Skarga sihtasutus. „See organisatsioon on Poolast. Nad on meie sõbrad Krakówist, kus asub meiega sarnane organisatsioon. Ainult suurem ja tugevam,” sõnas Vooglaid.