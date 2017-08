Säutsuvad prügikastid. Tallegg jättis praaktibud kilekottidesse surema

Eile öösel saatis lugeja toimetusse häiriva sisuga video. Klipis on näha, et Harjumaa Loo alevikus on prügikast, mida täidavad hinge vaakuvad tibud segamini juba surnud isenditega. Läksime fotograafiga asja uurima ja avastasime hommikul elumajade kõrvalt tasakesi säutsuvad prügikastid, milles vääksusid meeletu leha ja purunenud munade keskel surma ootavad tibud.